Cayó una avioneta en Córdoba: hay menores heridos

Una avioneta cayó este domingo en la zona del aeródromo de Coronel Olmedo, ubicada en el sur de la ciudad de Córdoba, en un hecho que dejó a cinco personas involucradas y varios heridos.

Las primeras informaciones sobre el episodio se encontraban todavía en desarrollo debido a la inmediatez del hecho. De acuerdo con los datos iniciales, en la aeronave viajaban tres personas mayores y dos menores, quienes resultaron involucrados en el incidente. Tras la caída, se puso en marcha un operativo de emergencia en el sector. Ambulancias trabajaron en el lugar y se dispuso un corredor sanitario destinado especialmente al traslado de los menores hacia el Hospital de Niños.

Mientras se desarrollaba el operativo, permanecían abiertas las incógnitas respecto de las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave, los motivos del incidente y el estado de salud de las personas involucradas.

Ingresaron al monte para encontrar a los ocupantes

Entre quienes participaron en las primeras tareas de rescate estuvieron Ezequiel y Lucas Asoli, jóvenes que se encontraban en la zona y que, según relataron, se dirigieron hacia el lugar luego de conocer que una avioneta se había caído.

Los jóvenes contaron a Cadena 3 que habían salido a comprar cuando sus familiares les avisaron que habían visto caer una avioneta. A partir de esa información, decidieron dirigirse hacia el sector para intentar localizarla. Según describieron, el acceso hasta el lugar donde había quedado la aeronave fue complejo. Para encontrarla, ingresaron en medio del monte y comenzaron a orientarse a partir de los sonidos provenientes del lugar.

En ese contexto, relataron que escucharon la voz de uno de los menores, quien respondió gritando. Ese llamado les permitió avanzar hasta encontrar finalmente la avioneta y a sus ocupantes.

El relato de los testigos da cuenta de que uno de los menores se encontraba sobre un ala de la aeronave y presentaba un corte en la cabeza.

Cinco personas estaban dentro de la avioneta

Los jóvenes que colaboraron con el rescate también describieron la situación que encontraron al llegar hasta la aeronave. Según su testimonio, había dos menores y tres mayores. Los adultos presentaban distintas lesiones, mientras que los menores también habían sufrido heridas como consecuencia del impacto.

Los testigos señalaron que uno de los mayores tenía un brazo aparentemente quebrado, mientras que quien manejaba la aeronave presentaba un corte en la cabeza.

En cuanto a los menores, uno de ellos tenía otro corte, mientras que el restante se encontraba golpeado. El detalle aportado por Ezequiel y Lucas Asoli fue realizado mientras se desarrollaban las primeras tareas de asistencia, antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Posteriormente, ambulancias y policías llegaron al lugar y se sumaron al operativo de rescate. Los jóvenes explicaron que los equipos de emergencia los ayudaron con las tareas destinadas a sacar a las personas de la aeronave y trasladarlas para recibir atención médica.

Un rescate en una zona de difícil acceso

Uno de los principales obstáculos durante los primeros momentos fue la dificultad para acceder al punto exacto donde había quedado la avioneta.

Los testigos describieron el sector como un lugar de difícil acceso y señalaron que los ocupantes habrían logrado sobrevivir debido a que la aeronave terminó cayendo en medio de las plantas. Según explicaron, la avioneta se arrastró aproximadamente 50 metros en el monte después de la caída, hasta finalmente detenerse luego de impactar contra un árbol.

La posición en la que quedó la aeronave hizo necesario realizar una tarea específica para poder retirar al piloto. De acuerdo con el relato de los jóvenes, tuvieron que sacarle el techo a la avioneta para lograr que el hombre pudiera salir. El testimonio también aporta un dato sobre las dimensiones de la aeronave. Los jóvenes señalaron que se trataba de una avioneta pequeña, preparada para tres personas, aunque al momento del incidente viajaban cinco ocupantes.

Operativo sanitario para trasladar a los menores

Después de las primeras tareas de asistencia y rescate, se desplegó un operativo sanitario en la zona del aeródromo de Coronel Olmedo.

Las ambulancias trabajaron en el lugar y se estableció un corredor sanitario para trasladar a los menores hacia el Hospital de Niños, de acuerdo con la información disponible tras el incidente. El operativo se desarrolló mientras se aguardaba mayor información sobre la evolución de las personas involucradas y sobre las circunstancias concretas que llevaron a la caída de la aeronave.

Los datos iniciales indicaban que los cinco ocupantes habían resultado involucrados y que había personas heridas, aunque en ese momento todavía no se contaba con información completa sobre el estado de salud de cada uno.