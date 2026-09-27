Otro accidente de moto fatal: la víctima tenía 51 años

Otro siniestro vial fatal se registró este domingo en la ciudad de Belén, donde un motociclista perdió la vida luego de sufrir un violento accidente mientras circulaba por la Ruta Provincial N° 46. El hecho ocurrió a las 06:06, en el kilómetro 210 de la Ruta Provincial N° 46, dentro de la ciudad de Belén. La víctima fue identificada como Juan Santos Vacasud, de 51 años, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Motomel Skua 250 cc.

De acuerdo con la información suministrada, por causas que son materia de investigación, el hombre perdió el control del rodado y cayó al suelo.

La caída le provocó lesiones de gravedad que requirieron asistencia médica y posterior traslado hacia el centro de salud de referencia de la zona.

Asistencia y traslado al Hospital Zonal

Como consecuencia del siniestro, Juan Santos Vacasud resultó lesionado. Ante la gravedad de la situación, profesionales médicos del Hospital Zonal intervinieron para brindarle asistencia.

Luego de recibir atención, el motociclista fue trasladado al mismo nosocomio para continuar con la asistencia médica correspondiente. Pese a la intervención de los profesionales y al traslado realizado, la evolución de las lesiones fue desfavorable. Según la información oficial, Vacasud falleció a las 09:35, aproximadamente tres horas y media después de ocurrido el siniestro.

La muerte se produjo como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el accidente, transformando el hecho ocurrido en la Ruta Provincial N° 46 en un siniestro vial fatal.

La investigación

Tras conocerse el fallecimiento, efectivos de la Comisaría Departamental Belén intervinieron en el lugar y llevaron adelante las actuaciones correspondientes. Los numerarios policiales labraron las actuaciones de rigor para documentar lo sucedido y avanzar con las medidas correspondientes en torno al siniestro.

El procedimiento se realizó bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo que interviene en la investigación del hecho. Las circunstancias que provocaron que el motociclista perdiera el control de la Motomel Skua 250 cc. y posteriormente cayera al suelo son materia de investigación, por lo que las actuaciones buscan establecer las condiciones en las que se produjo el siniestro.