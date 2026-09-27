Catamarca: recuperan tres motocicletas sustraídas

La División Investigaciones de la Policía de la Provincia, luego de desarrollar tareas propias de su especialidad, llevó adelante una serie de procedimientos que permitieron recuperar tres motocicletas vinculadas a distintas denuncias y hechos que se encuentran bajo investigación judicial.

Los operativos se concretaron con la colaboración de efectivos de la Comisaría Segunda y de Sumariantes de la Unidad Judicial N° 8, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía de Instrucción N° 8.

Las intervenciones se desarrollaron en diferentes sectores y permitieron localizar tres rodados: una Honda CG Titán 150 cc., una Honda CG New Titán y una Honda GLH 150 cc. Cada uno de los procedimientos tuvo características particulares y, de acuerdo con la información proporcionada, los vehículos quedaron finalmente a disposición de la Justicia interviniente.

Registro domiciliario en el barrio La Viñita

Uno de los procedimientos se concretó en una vivienda ubicada en el barrio La Viñita, donde los investigadores, luego de realizar las tareas correspondientes, materializaron un registro domiciliario. La medida permitió recuperar una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., cuyo pedido de localización estaba relacionado con una denuncia realizada previamente por un hombre.

Según la información suministrada, el damnificado había denunciado la sustracción del rodado en el Precinto Judicial mencionado, por lo que las tareas desarrolladas por los investigadores permitieron avanzar hasta localizar la motocicleta.

En este procedimiento participaron numerarios de la División Investigaciones, con la colaboración de sus pares de la Comisaría Segunda y de los Sumariantes de la Unidad Judicial N° 8, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 8. La recuperación del vehículo constituyó así uno de los resultados de las tareas investigativas desarrolladas en relación con la denuncia por la sustracción.

Recuperaron otra motocicleta en Parque Norte

El segundo procedimiento se produjo en el barrio Parque Norte, donde los investigadores lograron recuperar una motocicleta Honda CG New Titán. De acuerdo con la información oficial, el rodado sería producto de un ilícito perpetrado en perjuicio de otro hombre. La intervención de los efectivos permitió localizar la motocicleta y avanzar con su incautación.

Este procedimiento formó parte de las tareas realizadas por los investigadores para establecer la procedencia de los vehículos y su eventual vinculación con hechos denunciados.

A diferencia del registro domiciliario realizado en La Viñita, en este caso la recuperación se produjo en el barrio Parque Norte, donde los efectivos localizaron la motocicleta que, según la información suministrada, estaría relacionada con un ilícito cometido en perjuicio de otro damnificado.

Escapó y dejó abandonado el rodado

El tercer procedimiento tuvo lugar en la esquina de las calles Ministro Dulce e Intendente Aparicio Vildoza. En ese lugar, los policías intentaron identificar a un sujeto que se encontraba con una motocicleta. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el hombre decidió darse a la fuga.

Durante la huida, el sujeto dejó abandonada una motocicleta Honda GLH 150 cc., que posteriormente fue recuperada por los efectivos. La situación generó una nueva intervención policial para determinar la procedencia del rodado y establecer su posible relación con hechos denunciados.

En este sentido, la información oficial señala que la motocicleta tendría relación con una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Tinogasta, vinculada a un supuesto delito. De esta manera, el procedimiento no solo permitió recuperar el vehículo que había sido abandonado en la vía pública, sino que también incorporó un elemento de interés para la investigación relacionada con la denuncia realizada en Tinogasta.