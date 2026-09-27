Catamarca: la Policía recuperó tres motos vinculadas a robos

Efectivos de la División Investigaciones de la Policía de Catamarca, de la Comisaría Segunda y sumariantes de la Unidad Judicial N° 8 recuperaron tres motocicletas durante distintos procedimientos realizados en la Capital.

Uno de los operativos se llevó a cabo mediante un registro domiciliario en una vivienda del barrio La Viñita, donde los policías encontraron una motocicleta Honda CG Titán 150 cc. El rodado había sido denunciado como sustraído por un hombre.

En otro procedimiento, realizado en el barrio Parque Norte, los investigadores recuperaron una motocicleta Honda CG New Titán, que sería producto de un ilícito cometido en perjuicio de otro hombre.

Una moto fue abandonada durante una huida

El tercer procedimiento tuvo lugar en la esquina de Ministro Dulce e Intendente Aparicio Vildoza. Allí, los policías intentaron identificar a un sujeto que, al advertir la presencia de los efectivos, se dio a la fuga y dejó abandonada una motocicleta Honda GLH 150 cc.

Según se informó, el rodado tendría relación con una denuncia penal radicada en la Comisaría de Tinogasta por un supuesto delito.

Finalmente, las tres motocicletas fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones.