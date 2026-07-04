Catamarca: detuvieron a un hombre acusado de cometer un ilícito en el Hospital de Niños Eva Perón

Un hombre de 56 años fue aprehendido durante la noche del viernes en el Hospital de Niños "Eva Perón", en la ciudad Capital, acusado de cometer un ilícito cuya víctima fue una mujer.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 23:31, cuando efectivos de la Comisaría Primera acudieron al centro de salud.

En el lugar, un sargento ayudante de Policía que cumplía funciones de consigna ya había procedido a la aprehensión del sospechoso, de apellido Nieva, luego de que fuera señalado como el presunto autor del hecho.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Este.

En tanto, las autoridades invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N.º 1, a fin de avanzar con la investigación.