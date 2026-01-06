Catamarca: detuvieron a un hombre por intentar apuñalar a su propio padre

Un grave episodio de violencia familiar se registró en las últimas horas en el norte de la ciudad Capital, donde un hombre de 38 años fue aprehendido luego de intentar agredir con un arma blanca a su propio padre, un adulto mayor de 69 años. El hecho motivó la intervención inmediata del personal policial y quedó bajo investigación judicial.

Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento tuvo lugar en la esquina de la avenida Brasil y calle Nicaragua, jurisdicción de la Comisaría Séptima, luego de que se recibiera un alerta que advertía sobre una situación violenta en el interior de un grupo familiar. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un sujeto de apellido Molina, quien se encontraba alterado y habría intentado atacar a su progenitor.

Durante la intervención, el personal policial procedió a reducir y aprehender al agresor, evitando que el episodio tuviera consecuencias más graves. En el marco del operativo, los uniformados secuestraron un arma blanca que el hombre tenía en su poder, elemento que habría sido utilizado —o intentado utilizar— para cometer la agresión.

El damnificado, un hombre de 69 años, no presentó heridas de gravedad al momento de la llegada de los efectivos, aunque fue asistido y contenido en el lugar. Posteriormente, fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 7, a fin de que se formalicen las actuaciones judiciales y se avance con la investigación del hecho.

Desde la fuerza de seguridad señalaron que, una vez concretada la aprehensión, Molina fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, que tomó intervención en la causa. La Justicia deberá ahora determinar las circunstancias exactas del hecho y la eventual imputación penal que podría recaer sobre el acusado.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de la violencia intrafamiliar, una de las principales causas de intervención policial y judicial en la provincia. En este tipo de situaciones, las autoridades reiteran la importancia de denunciar de manera inmediata cualquier hecho de violencia para prevenir desenlaces trágicos y garantizar la protección de las víctimas, especialmente cuando se trata de personas mayores.