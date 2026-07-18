Catamarca: detuvieron a un joven acusado de abusar sexualmente de una mujer en una plaza

Un joven de 24 años fue detenido en las últimas horas acusado de abusar sexualmente de una mujer en la Plaza 25 de Mayo, ubicada en el centro de San Fernando del Valle de Catamarca.

Según informó Radio Valle Viejo, efectivos de la Comisaría Primera realizaban recorridos preventivos cuando escucharon los pedidos de auxilio de una mujer. Al asistirla, la víctima manifestó que un desconocido la había sorprendido mientras caminaba por el paseo público y le realizó tocamientos sin su consentimiento antes de escapar.

Con la descripción física y de la vestimenta aportada por la denunciante, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar y aprehender al presunto autor pocos minutos después del hecho.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría Primera y quedó a disposición de la Fiscalía de Feria del Distrito Este.

La fiscal Jésica Miranda dispuso que el joven permanezca detenido mientras avanza la investigación. En tanto, la mujer radicó la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N.º 1.

La causa fue caratulada como abuso sexual simple y, en las próximas horas, el acusado será indagado por la fiscal interviniente. La investigación continúa con la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.