Catamarca: rescataron a un adolescente que se había extraviado en un sendero de Belén

Un adolescente de 17 años fue rescatado este sábado luego de extraviarse mientras recorría un sendero en la ciudad de Belén. El operativo, encabezado por efectivos de la Comisaría local, contó con la participación de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y familiares del joven.

Según informaron fuentes policiales, la búsqueda comenzó luego de que se recibiera un aviso indicando que una persona se había desorientado en inmediaciones del barrio El Polígono, en el acceso al sendero de la denominada Casita de Piedra.

Tras desplegar un rastrillaje por la zona, los equipos de rescate lograron localizar al adolescente entre el Mirador del Puma y la Casita de Piedra.

Una vez encontrado, el joven fue asistido por profesionales del Hospital Zonal de Belén, quienes constataron que se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de consideración.

Desde la Jefatura de Policía reiteraron la recomendación para quienes realicen actividades de senderismo o recorridos por sectores de difícil acceso, solicitando que informen previamente a la dependencia policial más cercana el recorrido previsto y el tiempo estimado de la actividad, especialmente en zonas donde la cobertura de telefonía celular es limitada o inexistente.