Catamarca: detuvieron a un joven acusado de agredir a su madre y amenazar a su hermano con un cuchillo

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la noche del viernes en la ciudad Capital, acusado de agredir físicamente a su madre y amenazar con un cuchillo a su hermano en el marco de un episodio de violencia intrafamiliar.

Según informó la Policía, el hecho ocurrió alrededor de las 23:40 en un domicilio ubicado en la manzana "B-2" del barrio Municipal.

Tras un requerimiento, efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en el lugar y procedieron a la aprehensión del sospechoso, de apellido Segura, señalado como el presunto autor de las agresiones.

De acuerdo con la información oficial, el joven habría amenazado a su hermano utilizando un arma blanca y agredido físicamente a su madre.

Luego del procedimiento, el acusado fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Norte, que impartió las medidas judiciales correspondientes para avanzar con la investigación.

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