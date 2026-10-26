"Cerebro primitivo": un perito habló sobre las secuelas del consumo de drogas en "Pity" Álvarez

l juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz en 2018 llega a sus instancias finales con las últimas declaraciones de testigos en el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que se supo cuándo dará testimonio el músico.

Este lunes, dieron testimonio dos peritos y el próximo 2 de noviembre restan las declaraciones de un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido también como el Cura Rockero, con quien el artista tiene un vínculo cercano desde hace años y es quien lo acompaña en todo momento.

Acerca del "Pity", su defensa, conformada por los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, anunció en diálogo con este medio que en dicha jornada también expondrá ante el tribunal.

"Estamos evaluando ofrecer dos nuevos testigos, pero no sabemos si los van a aceptar. Si lo permiten habrá una nueva audiencia de declaración o diractemente los alegatos", explicaron.

En las últimas horas la defensa realizó un comunicado de prensa en el que advierten sobre el riesgo para la vida y salud de "Pity", por lo que "suplican la urgente intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

En el escrito se destaca que "tramitan tres recursos de queja interpuestos ante la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de habeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29".

"La defensa denuncia grave riesgo para la vida y la salud de su asistido, la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. Asimismo, cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal por presunto ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sanción a los defensores, lo que motivó la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados", incorporaron.

"Ante la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos", expusieron.

Por último, manifestaron: "Se deja a salvo el buen nombre y honor de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29, así como del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Abraldes, quien tomó vacaciones en pleno desarrollo del debate oral".