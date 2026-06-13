Catamarca: Detuvieron a un joven con droga y dinero en efectivo

Un joven de 24 años fue detenido durante un procedimiento antidrogas realizado en la ciudad Capital, luego de intentar escapar de un control policial junto a otro sujeto que logró darse a la fuga.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:20 de este sábado, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta realizaban recorridos preventivos por calle Pedro Goyena, entre Ignacio de Agüero y José Terán, en inmediaciones de la plaza El Ombú.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron un automóvil Toyota Etios que había detenido su marcha en el sector y procedieron a identificar a sus ocupantes.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga, lo que motivó una persecución a pie por parte de los efectivos.

La persecución concluyó a pocos metros del lugar, donde los policías lograron interceptar y reducir a uno de los sospechosos, un joven de 24 años. En tanto, el segundo involucrado consiguió escapar y era intensamente buscado.

Tras el procedimiento, se dio intervención a personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca, que trabajó bajo las directivas del Juzgado Federal interviniente.

Durante las actuaciones, los investigadores secuestraron el automóvil Toyota Etios, dos balanzas digitales de precisión, cinco envoltorios plásticos que contenían marihuana y cocaína, además de $730.600 en efectivo.

Asimismo, se incautaron dos teléfonos celulares, un Samsung A06 y un iPhone 16, elementos que serán incorporados a la causa para determinar su posible vinculación con actividades relacionadas con la comercialización de estupefacientes.

Finalizadas las actuaciones de rigor, el joven arrestado fue trasladado y alojado en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia Federal.

Desde el juzgado interviniente se impartieron las medidas procesales correspondientes, mientras continúa la investigación para identificar y localizar al segundo sospechoso que logró escapar durante el operativo.