Catamarca: detuvieron a una mujer por el robo a un hombre de 81 años

Una mujer de 30 años fue detenida en la Capital catamarqueña, señalada por su presunta participación en un robo en la vivienda de un hombre de 81 años.

El procedimiento se llevó a cabo en el pasaje Madueño al 70, donde efectivos de la División Investigaciones aprehendieron a una mujer de apellido Morales Gómez.

Durante el operativo, los policías recuperaron dinero en efectivo, que quedó en calidad de secuestro, y un teléfono celular iPhone 16 Pro Max.

Dos allanamientos y el secuestro de motocicletas

La investigación continuó bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N.º 3, que dispuso la realización de dos allanamientos.

Uno de los procedimientos se concretó en un domicilio de la calle Esquiú al 800, mientras que el segundo tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Huillapima.

Durante los registros, los investigadores secuestraron dos motocicletas que serían de interés para la causa: una Honda Tornado XR 300 cc y una Honda Wave 110 cc.

Finalmente, la mujer quedó a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas que deberán seguirse en el marco de la investigación.