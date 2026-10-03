Emerenciano Sena fue internado tras 12 días de huelga de hambre en una cárcel de Chaco

Emerenciano Sena fue trasladado e internado en el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia luego de permanecer durante 12 días en huelga de hambre en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Chaco.

El condenado a prisión perpetua por su participación en el femicidio de Cecilia Strzyzowski sufrió una descompensación durante la medida de fuerza y debió recibir atención médica. Según fuentes vinculadas al caso citadas por la agencia Noticias Argentinas, la internación tiene como objetivo estabilizarlo.

La protesta comenzó el 20 de septiembre. Sena reclama que se le otorgue la prisión domiciliaria y cuestiona las condiciones de atención médica que recibe durante su detención. Durante esos días habría dejado de consumir tanto alimentos como líquidos.

A través de distintas presentaciones judiciales, su defensa sostiene que el exdirigente social padece diabetes, hipertensión y problemas cardíacos, además de otras patologías. De acuerdo con la información difundida en relación con el reclamo, habría perdido alrededor de siete kilos desde el inicio de la huelga.

La situación de Emerenciano Sena y los demás condenados

Sena fue condenado a prisión perpetua el 10 de febrero de 2026 como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski. La misma pena recibió su esposa, Marcela Acuña, mientras que César Sena, hijo de ambos y expareja de Cecilia, fue condenado como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género.

Los tres habían sido declarados culpables previamente por un jurado popular. Posteriormente, la Justicia chaqueña rechazó los planteos de nulidad formulados por las defensas antes de establecer las penas.

Actualmente, César Sena también permanece detenido en el Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia. Padre e hijo llegaron a compartir una celda dentro de un sector destinado a internos de alto perfil.

En cuanto a los demás condenados en la causa, José Gustavo Obregón recibió una pena de cinco años y diez meses de prisión, mientras que Fabiana González fue condenada a cinco años.

Por su parte, Gustavo Melgarejo recibió dos años y diez meses de prisión en suspenso y recuperó la libertad luego del juicio.

La situación de Melgarejo volvió a ocupar espacio en las noticias en julio de 2026, cuando fue detenido nuevamente en Resistencia, acusado de participar en el robo de mercadería de un kiosco.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023 en Resistencia, Chaco. La investigación determinó que César Sena fue responsable del crimen, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron considerados partícipes primarios.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que los integrantes del clan tuvieron distintos roles en el ocultamiento del crimen y la eliminación de pruebas. El jurado popular declaró culpables a los siete acusados que llegaron a juicio, aunque estableció diferentes grados de responsabilidad.

Ahora, mientras Emerenciano Sena permanece bajo atención médica, la Justicia deberá determinar los pasos a seguir una vez que reciba el alta. Según las fuentes citadas por Noticias Argentinas, la previsión es que posteriormente regrese al Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia.