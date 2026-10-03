Catamarca: elevan a juicio una causa por grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil

La fiscal de Instrucción N.º 7 del Distrito Este, Paola Daniela González Pinto, a cargo de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, dio por concluida la investigación y elevó a juicio una causa contra un joven de 22 años imputado por grooming y tenencia de imágenes de abuso y explotación sexual infantil, agravada por tratarse de menores de 13 años.

Según informó Radio Valle Viejo, los delitos fueron atribuidos en concurso real y en calidad de autor.

Durante la investigación penal preparatoria, la Fiscalía reunió denuncias, declaraciones testimoniales, informes técnicos y pruebas obtenidas mediante el análisis de dispositivos electrónicos. En las tareas intervino el Laboratorio Satélite del Área de Informática Forense.

A partir de la evaluación de esos elementos, la fiscal consideró que existen fundamentos suficientes, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, para sostener la acusación y avanzar hacia el juicio.

Los hechos investigados y las pruebas reunidas

El primer hecho habría ocurrido en enero de 2024, cuando el imputado, mediante un teléfono celular y a través de WhatsApp, habría contactado a una niña de 12 años con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual.

Como parte de la investigación, el 28 de agosto de ese año se realizó un allanamiento autorizado por el Juzgado de Control de Garantías N.º 4. Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, un pendrive y una computadora portátil.

El Laboratorio Satélite del Área de Informática Forense realizó imágenes forenses de los dispositivos incautados para su posterior análisis.

La inspección judicial de la evidencia digital permitió detectar, en dos de los equipos, archivos con imágenes de abuso y explotación sexual infantil.

Además, se incorporó la declaración de una médica pediatra del Cuerpo Interdisciplinario Forense. La profesional indicó que el material examinado contenía representaciones de niñas y niños de distintas edades, entre ellos menores de 13 años.

Con la investigación concluida y la acusación formulada, la causa quedó en condiciones de ser tratada en un juicio, instancia en la que se deberá determinar la responsabilidad penal del acusado.