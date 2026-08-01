Un adolescente de 15 años fue asesinado a machetazos y detuvieron a tres hermanos

Un adolescente de 15 años fue asesinado durante un violento ataque registrado en el barrio La Favorita, en la Ciudad de Mendoza. El crimen ocurrió durante la noche del jueves y dejó además a otras tres personas heridas. Por el hecho fueron detenidos tres hermanos, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La víctima fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, quien se encontraba junto a su hermano de 17 años, dos amigos y la novia de este último cuando fueron sorprendidos por los agresores.

Según informaron fuentes policiales, el ataque se produjo alrededor de las 21.50, cuando los sospechosos llegaron al domicilio armados con un machete, cuchillos y una bomba molotov. De acuerdo con los testimonios recolectados por los investigadores, intentaron incendiar la vivienda y luego atacaron a quienes se encontraban en el lugar.

Joshua recibió múltiples heridas de arma blanca en la espalda y falleció antes de poder ser asistido.

Su hermano sufrió lesiones en un brazo y en la zona de las costillas, mientras que otro de los jóvenes recibió una herida cortante en un brazo. El cuarto ocupante de la vivienda presentó heridas profundas en la espalda y fue trasladado de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece internado en estado crítico.

Tres detenidos y elementos secuestrados

Tras conocer las características de los presuntos agresores, la Policía desplegó un operativo en el barrio que permitió detener a los tres hermanos señalados como responsables del ataque.

Posteriormente, durante un allanamiento realizado en la vivienda de los sospechosos, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos de sangre y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a peritajes.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien busca determinar qué originó el ataque.

Las hipótesis que investiga la Justicia

Por el momento, los investigadores analizan distintas líneas de investigación. Entre ellas, no descartan que el ataque haya estado relacionado con una deuda pendiente entre las partes o con un presunto robo ocurrido días antes.

Fuentes judiciales indicaron que los tres detenidos aún no fueron imputados, ya que la fiscalía continúa reuniendo pruebas para establecer la mecánica del hecho y definir la situación procesal de cada uno.

En el marco de la investigación también trascendió que uno de los jóvenes heridos posee antecedentes por amenazas agravadas y tenencia ilegal de armas, mientras que otro había sido investigado por portación ilegítima de arma de fuego. Además, el hermano de la víctima fatal registraba un pedido de captura vigente emitido por un juzgado penal de menores.

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