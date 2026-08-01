Catamarca: lo denunció su novia por violencia y cuando lo fueron a detener le encontraron droga

A las 16:45 de la tarde de hoy, efectivos de la Comisaría Cuarta acudieron al pasaje Los Almendra S/N° luego de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre una situación que requería intervención policial.

Al llegar al lugar, los uniformados dialogaron con una mujer mayor de edad, quien manifestó que, momentos antes, luego de una discusión, su pareja la habría agredido físicamente. Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 20 años de edad.

El detenido fue trasladado y alojado en la Seccional correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que interviene en la investigación del hecho denunciado.

La intervención ante un presunto caso de violencia de género

El procedimiento se inició a partir de una situación denunciada por una mujer, quien relató ante los efectivos policiales que habría sido víctima de una agresión física luego de una discusión con su pareja.

La actuación policial permitió concretar la aprehensión del joven señalado como presunto autor del hecho, dando continuidad a las medidas establecidas por las autoridades judiciales competentes.

En este contexto, se recuerda que las mujeres víctimas de violencia de género cuentan con canales de asistencia y comunicación disponibles de manera permanente:

Línea 144: gratuita y anónima.

gratuita y anónima. Servicio disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Emergencias: comunicación a través del 911.

Un hallazgo durante el operativo derivó en otra intervención

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos observaron dentro del inmueble la presencia de plantas similares a las de la variedad Cannabis Sativa.

Ante este descubrimiento, los uniformados dieron intervención inmediata a sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron las tareas específicas vinculadas a su área de competencia.

Luego de llevar adelante dichas actuaciones, el personal especializado concretó el secuestro de doce (12) plantines de marihuana que, según se informó, se encontraban siendo cultivados en el lugar.

El hallazgo abrió una nueva instancia dentro del procedimiento, con la participación de organismos especializados en materia de sustancias y la correspondiente comunicación a la autoridad judicial federal.

Intervención de la Justicia y continuidad de las medidas

Tras el secuestro de los plantines de marihuana, tomó conocimiento del caso el Juzgado Federal, desde donde se ordenaron las medidas que debían cumplimentarse.

De esta manera, el procedimiento llevado adelante por efectivos de la Comisaría Cuarta a partir de un llamado telefónico por una presunta situación de violencia de género derivó también en una intervención relacionada con el hallazgo de plantas similares a Cannabis Sativa dentro del inmueble.

La actuación policial quedó así vinculada a dos líneas de intervención: por un lado, la investigación del hecho denunciado por la mujer y la situación del joven de 20 años aprehendido, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste; y por otro, las actuaciones relacionadas con el secuestro de los doce plantines de marihuana, bajo conocimiento del Juzgado Federal.

El procedimiento continúa con las medidas dispuestas por las autoridades judiciales correspondientes, mientras se mantienen vigentes los canales de asistencia para mujeres víctimas de violencia de género mediante la Línea 144 y el 911.