Catamarca: detuvieron a una pareja acusada de un arrebato en el Centro

Una pareja fue aprehendida este mediodía en la ciudad Capital, acusada de haber cometido un arrebato en inmediaciones de la Plaza Jorge Bermúdez, tras un rápido accionar policial que permitió recuperar la totalidad del dinero sustraído.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:20, luego de un requerimiento del SAE-911, cuando efectivos de la Comisaría Tercera se hicieron presentes en el lugar, donde personal del COEM-Kappa ya había reducido a una mujer de apellido Moreno (28) y a un hombre de apellido Córdoba (35).

Ambos fueron señalados por un hombre de 37 años como los presuntos autores del robo de $379.000 en efectivo, sustraídos mediante la modalidad delictiva de arrebato.

Con la colaboración del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FENIX), los uniformados lograron recuperar la suma denunciada y procedieron al traslado de los sospechosos a las dependencias policiales correspondientes.

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, mientras que la víctima fue invitada a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 3.