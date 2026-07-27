Catamarca: secuestran una motocicleta abandonada en el Parque Adán Quiroga

Este lunes, a las 14:15, mientras numerarios de la Comisaría Séptima realizaban recorridos preventivos por una calle interna del Parque Adán Quiroga, procedieron al secuestro de una motocicleta que se encontraba abandonada en el lugar.

Características del rodado

La motocicleta secuestrada presenta las siguientes características:

Marca: Gilera.

Gilera. Cilindrada: 110 cc.

110 cc. Colores: Blanco, negro y rojo.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, el rodado quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a seguir en el marco de las actuaciones correspondientes.