Detuvieron a la mujer acusada por la muerte de su hija de dos años

La Justicia detuvo a Lucía Sosa, madre de Isabella, la niña de dos años que murió en Villa Gesell, en el marco de una investigación que busca determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la menor.

La mujer quedó a disposición de la Justicia mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido antes de la muerte de la niña y establecer cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda. La causa comenzó luego de que Sosa trasladara el lunes a su hija al Hospital Municipal Arturo Illia, donde la pequeña ingresó sin signos vitales.

Ante los investigadores, la mujer aseguró que Isabella había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera y que la niña se había ahogado mientras comía.

Esa explicación fue la primera versión incorporada a la investigación. Sin embargo, el avance de las pericias médico-legales modificó el rumbo de la causa.

La autopsia contradijo el relato inicial

El resultado de la autopsia estableció una causa de muerte distinta de la manifestada inicialmente por la madre. Según el informe forense, Isabella murió como consecuencia de una hipoxemia, es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva, situación que finalmente derivó en un paro cardíaco.

Ese informe contradijo la versión brindada por Lucía Sosa ante los investigadores y descartó la hipótesis de que la niña hubiera fallecido por broncoaspiración mientras se alimentaba. A partir de esa conclusión médico-forense, la investigación tomó una nueva dirección y pasó a orientarse hacia un presunto homicidio.

Con los elementos reunidos hasta el momento, la Justicia dispuso la detención de la mujer, quien permanece a disposición de las autoridades judiciales mientras continúan las actuaciones.

La acusación que enfrenta la mujer

En el marco de la causa, Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Mientras avanza la investigación, la fiscalía intenta reconstruir los últimos movimientos de la mujer y establecer qué ocurrió dentro de la casa antes del fallecimiento de Isabella.

La tarea de los investigadores se centra en determinar la secuencia de los hechos y analizar todos los elementos reunidos desde el ingreso de la niña al Hospital Municipal Arturo Illia hasta las conclusiones aportadas por la autopsia. El expediente busca establecer con precisión qué ocurrió durante las horas previas a la muerte de la menor y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el cuadro de asfixia obstructiva señalado por el informe forense.

Un antecedente judicial

La detención de Lucía Sosa volvió a poner en primer plano un antecedente judicial relacionado con el fallecimiento de otras dos de sus hijas. La sospechosa ya había sido investigada y posteriormente juzgada y absuelta por esas muertes, aunque ese expediente volvió a adquirir relevancia tras el fallecimiento de Isabella.

La muerte de la niña reavivó un caso que años atrás había generado una fuerte conmoción en la ciudad costera.

En 2018, la mujer fue absuelta durante un juicio por la muerte de Yazmín, una bebé de 11 meses que había fallecido en Mar del Plata durante 2016. En aquella oportunidad, Lucía Sosa y quien era su pareja abandonaron la vivienda en la que residían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados por las autoridades.

Una semana después, ambos se entregaron.

Como consecuencia de esa causa permanecieron detenidos durante casi dos años y durante todo el proceso sostuvieron su inocencia. Pese a la absolución, el expediente tuvo una importante repercusión pública.

La investigación por otra de sus hijas

Durante el mismo juicio también fue analizada la muerte de otra hija de Lucía Sosa. Se trataba de una beba de seis meses, fallecida en 2013.

En aquella instancia judicial, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los distintos informes médicos incorporados al expediente.

Tras ese análisis, descartaron la existencia de lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. Finalmente, en ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Ese antecedente judicial es ahora parte del contexto en el que se desarrolla la nueva investigación iniciada tras la muerte de Isabella, aunque la causa actual se centra específicamente en establecer qué ocurrió con la niña de dos años y las circunstancias que derivaron en su fallecimiento.

La investigación continúa

Mientras Lucía Sosa permanece detenida, la fiscalía continúa avanzando con distintas medidas destinadas a reconstruir la secuencia completa de los hechos.

El objetivo es determinar qué sucedió dentro de la vivienda antes del traslado de Isabella al Hospital Municipal Arturo Illia, contrastar la versión inicial aportada por la madre con las conclusiones de la autopsia y reunir todos los elementos necesarios para esclarecer el caso.

La causa continúa bajo investigación y la Justicia procura establecer con precisión qué ocurrió con Isabella durante sus últimas horas de vida. Las conclusiones de la autopsia modificaron el rumbo del expediente y dieron lugar a una nueva etapa procesal en la que la fiscalía busca reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.