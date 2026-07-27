Catamarca: una vecina lo vio entrar a robar y la Policía lo atrapó a pocas cuadras

Hoy, a las 11:30, efectivos de la Comisaría Sexta fueron alertados mediante un llamado telefónico sobre un presunto hecho ilícito ocurrido en el Loteo Los Profesionales. A partir de esa comunicación, una comisión policial se constituyó en el lugar para verificar la situación y entrevistarse con el propietario de la vivienda afectada.

En el lugar, un hombre de 57 años de edad manifestó a los uniformados que había sido advertido por una vecina del sector. Según su relato, la mujer habría observado que una persona del sexo masculino ingresó a su vivienda y cometió un ilícito para luego darse a la fuga.

Tras recibir esa información, el propietario se dirigió hasta su inmueble y constató que el hecho denunciado efectivamente se había producido. Ante esta situación, el personal policial lo invitó a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 6, con el objetivo de formalizar la investigación y dar continuidad al procedimiento judicial previsto para este tipo de casos.

Operativo de búsqueda y ampliación del recorrido

Con las características físicas y demás datos aportados durante las primeras averiguaciones, los efectivos policiales iniciaron de inmediato un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lugar del hecho.

Como parte de ese despliegue, los uniformados ampliaron el recorrido por distintos sectores hasta llegar a la intersección de la avenida Los Inmigrantes y la calle Huayco, donde lograron ubicar a una persona que reunía las características señaladas.

En ese punto procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido Bazán, de 33 años de edad, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Recupero de los elementos sustraídos

Durante el procedimiento, el personal policial también logró recuperar los bienes que habrían sido sustraídos de la vivienda.

Entre los elementos secuestrados se encontraba:

Una mesada de cocina de color negro.

Su respectiva bacha.

La grifería correspondiente.

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro, conforme a las actuaciones realizadas durante el procedimiento policial y a disposición de la autoridad judicial competente.

Intervención de la Justicia

Como consecuencia de lo acontecido, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Del procedimiento tomó conocimiento e intervino la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas procesales que deberán cumplirse en el marco de la investigación.

El accionar policial permitió que, tras la alerta inicial y la rápida respuesta de los efectivos de la Comisaría Sexta, se concretara un operativo que derivó tanto en la localización y aprehensión del presunto autor como en el recupero de los elementos denunciados como sustraídos.