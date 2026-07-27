No llegó lejos: cayó tras robar una moto de una escuela en Catamarca

En la tarde de hoy, a las 17:00, personal de la Comisaría de San Isidro acudió a un requerimiento emitido por el SAE-911, que alertó sobre un presunto hecho delictivo ocurrido en un establecimiento educativo ubicado sobre calle Luis de Medina S/N°, en la localidad de San Isidro, Departamento Valle Viejo.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de que un sujeto habría sustraído una motocicleta Gilera Smash 110 cc., de color negro con detalles grises, que se encontraba en el establecimiento escolar. Tras concretar la sustracción del rodado, el presunto autor se dio a la fuga.

La información obtenida en el lugar permitió a los uniformados contar con las características necesarias para iniciar de inmediato un operativo de búsqueda, con el objetivo de localizar tanto al sospechoso como al vehículo denunciado como sustraído.

Un operativo que permitió ubicar al sospechoso

Con los datos reunidos, los efectivos policiales realizaron recorridos por distintos sectores de la zona. La rápida intervención permitió que, en un descampado, los uniformados lograran ubicar al presunto autor del hecho.

Se trata de un hombre de apellido Carrizo, de 30 años, quien fue aprehendido por el personal policial en el marco del procedimiento.

De acuerdo con lo informado, al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso habría intentado emprender la huida a pie, aunque no logró concretar su propósito, siendo finalmente reducido y aprehendido por los policías que participaban del operativo.

Recupero del vehículo y secuestro de otros elementos

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron recuperar la motocicleta Gilera Smash 110 cc., de color negro con detalles grises, que quedó en calidad de secuestro para las actuaciones correspondientes.

Además del rodado, durante el operativo también fueron secuestrados otros elementos vinculados al procedimiento:

Un casco protector.

Una gorra.

Todos estos elementos quedaron incorporados a la causa en calidad de secuestro, conforme a las disposiciones judiciales vigentes para este tipo de actuaciones.

Intervención judicial y continuidad de la investigación

Tras concretarse la aprehensión, Carrizo (30) fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que continuará con la investigación y determinará las medidas procesales correspondientes.

En paralelo, sumariantes de la Unidad Judicial Nº 10 llevaron adelante tareas propias de su especialidad, en el marco de las actuaciones iniciadas a partir del hecho denunciado.

La intervención coordinada entre el SAE-911, el personal de la Comisaría de San Isidro, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este y la Unidad Judicial Nº 10 permitió dar una rápida respuesta al requerimiento, recuperar el vehículo denunciado como sustraído y concretar la aprehensión del presunto responsable.

El procedimiento se desarrolló luego de que el personal policial recibiera la alerta y se trasladara hasta la escuela ubicada en calle Luis de Medina S/N°, en San Isidro, donde se tomó conocimiento de la sustracción de la motocicleta. A partir de las características aportadas, los efectivos desplegaron recorridos preventivos que concluyeron con la localización del sospechoso en un descampado de la zona, el recupero del rodado y el secuestro de los demás elementos mencionados.

Con el presunto autor ya alojado en la seccional y a disposición de la autoridad judicial competente, la causa continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras la Unidad Judicial Nº 10 desarrolla las diligencias correspondientes para avanzar con el esclarecimiento integral del hecho.