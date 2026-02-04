Catamarca: Elpidio Guaraz comenzó a cumplir su condena de nueve años de prisión

En una jornada que marca el cierre de un extenso proceso judicial, el exjefe comunal de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, fue trasladado este miércoles a la Unidad Penal de Varones de Miraflores, en el departamento Capayán. El operativo se concretó luego de que la Justicia de Catamarca ordenara su inmediata detención tras quedar firme la condena en su contra.

Bajo las directivas de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, el procedimiento se inició formalmente a las 18:00 horas. Efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado del condenado hacia el Servicio Penitenciario Provincial.

Una vez finalizados los trámites de rigor y las evaluaciones médicas correspondientes, Guaraz quedó bajo la estricta custodia del personal penitenciario, iniciando así el cumplimiento efectivo de su pena.

La decisión judicial sobrevino luego de que la Corte de Justicia de Catamarca ratificara la sentencia impuesta originalmente el 27 de septiembre de 2024. El tribunal halló a Guaraz culpable de delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia, en concurso real y en calidad de autor, y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento público adulterado.

Por estos cargos, el exintendente deberá purgar una pena de nueve años de prisión.

Los hechos acreditados

La investigación judicial y el posterior debate acreditaron que el hecho de violencia sexual más grave ocurrió en noviembre de 2019. En aquel entonces, la víctima era una adolescente menor de edad que mantenía una relación de pareja con el funcionario, quien en el momento de los hechos superaba los 50 años de edad.

Según se desprendió del expediente, Guaraz buscó a la joven bajo el pretexto de dialogar, pero la condujo hacia su domicilio particular. En ese lugar, tras proferir insultos y agresiones, la sometió sexualmente y la mantuvo privada de su libertad durante varias horas, impidiéndole retirarse por sus propios medios.

Con este traslado, se pone fin al beneficio de libertad que gozaba el exfuncionario hasta que la sentencia adquiriera el carácter de cosa juzgada, cerrando un capítulo que conmocionó a la opinión pública del departamento Santa Rosa y de toda la provincia.