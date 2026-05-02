Catamarca: varios aprehendidos y arrestados por ilícitos en la Capital

En las últimas horas, efectivos policiales realizaron diversos procedimientos que derivaron en aprehensiones y arrestos por distintos hechos en la Capital y Valle Viejo.

A las 16:57, personal de la Comisaría Octava sorprendió a un hombre de apellido Vera (36) realizando conexiones clandestinas en calle Luis Pacheco, entre Hungría y Bélgica. El sospechoso intentó huir, pero fue reducido a pocos metros.

A las 20:30, en la localidad de Antapoca (Valle Viejo), efectivos de la Comisaría de Sumalao arrestaron a un hombre de apellido Palavecino (47) por causar desorden e infringir el Código de Faltas.

A las 20:45, policías de la Comisaría Quinta intervinieron en un local gastronómico de avenida Güemes al 500, donde el propietario denunció a un empleado, de apellido Castro (28), por la presunta comisión de un ilícito. El sospechoso fue aprehendido y se secuestraron una motocicleta Gilera Smash 110 cc., un celular Moto G15 gris y una conservadora verde vinculados al hecho.

Finalmente, a las 23:35, efectivos de la Comisaría Primera arrestaron a un hombre de apellido Sandivares (29) en la intersección de República y Sarmiento por insultar a transeúntes, en infracción al Código de Faltas provincial.