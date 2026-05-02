Volcó una camioneta tras intentar esquivar un animal en Ruta 60

Un siniestro vial se registró este sábado en la Ruta Nacional 60, en la ciudad de Tinogasta, cuando una camioneta Toyota Hilux volcó luego de que su conductora intentara esquivar un gato que se cruzó en la calzada.

La conductora fue identificada como Ornela Alejandra Barrionuevo (30), domiciliada en el barrio 40 Viviendas de Santa Rosa, quien viajaba acompañada por Jazmín Amparo Silva Soto (8) y Thiago Simón Barrionuevo (5).

Tras el vuelco, los tres ocupantes fueron trasladados al hospital de Tinogasta, donde recibieron asistencia médica y se constató que no presentaban lesiones de gravedad.

El hecho ocurrió en inmediaciones del polideportivo El Gigante y tomó intervención personal de la Comisaría de Tinogasta.