Catamarca: robó un auto y chocó contra un árbol

Dos siniestros viales se registraron en las últimas horas en la provincia de Catamarca, uno en la Capital y otro en el departamento La Paz, con personas lesionadas fuera de peligro.

El primero ocurrió en el pasaje Antonio Sarronouy, del barrio Santa Marta, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Allí, un automóvil Peugeot 206 gris, conducido por Castro Emilio Alejandro (38), chocó contra un árbol en calle Jijena Sánchez. Según la información oficial, el vehículo habría sido robado previamente en jurisdicción de la Comisaría Sexta y el conductor se encontraba en fuga al momento del impacto. Intervino la Unidad Judicial N° 9.

El segundo hecho se registró a las 14:00 en inmediaciones de Recreo. Un adolescente de 17 años, identificado como Alan Gutiérrez, derrapó mientras conducía una motocicleta Brava Altino 150 cc. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 20, a unos 8 kilómetros de la ciudad, cuando el joven se trasladaba desde Esquiú con destino a Recreo.

El motociclista fue trasladado al hospital zonal con escoriaciones y sin riesgo de vida, con intervención de la Comisaría de Recreo.