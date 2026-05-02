Tres aprehendidos por hechos de violencia familiar y de género en la Capital

Tres hombres fueron aprehendidos en distintos procedimientos policiales tras ser acusados de protagonizar hechos de violencia familiar y de género en la Capital.

A las 17:55, efectivos de la Comisaría Sexta acudieron a la Peatonal N° 20 del barrio Libertador II, donde aprehendieron a un joven de apellido Maidana (29), señalado por su madre, de 63 años, como el presunto autor de agresiones verbales y tentativa de agresión física.

Más tarde, a las 00:35, personal de la Comisaría Séptima llegó al barrio Parque Norte, donde aprehendió a dos hombres de apellidos Páez (28) y Sánchez (30), quienes habrían sido sorprendidos agrediéndose físicamente. Además, Sánchez fue sindicado por su hermana como presunto autor de haberla agredido, por lo que fue invitada a radicar la denuncia correspondiente.

En tanto, a la 01:00, efectivos de la Comisaría Sexta aprehendieron a un hombre de 32 años en la Peatonal N° 6 del barrio Libertador II, acusado de agredir físicamente a su pareja de 28 años.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911 durante las 24 horas.