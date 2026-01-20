Catamarca: Encontraron a la mujer que era buscada desde el 13 de enero

La mujer de 66 años, que era intensamente buscada desde el martes 13 de enero en el departamento Valle Viejo, fue encontrada en las últimas horas, según informó Radio Valle Viejo.

Se trata de Dora Luisa Vega, quien había sido vista por última vez alrededor de las 08:00 horas en la calle Tristán Lobo, del barrio San Isidro, y cuya desaparición había generado gran preocupación debido a que presenta un diagnóstico de Síndrome Confusional Agudo (SCA).

La denuncia había sido radicada en la Unidad Judicial N°10, y en el operativo de búsqueda intervinieron la Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas, el Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) y la División Trata de Personas.

Tras su localización, la mujer fue puesta a resguardo y se dio intervención a las autoridades correspondientes para la evaluación de su estado de salud.

Desde la Policía de Catamarca agradecieron la colaboración de la comunidad durante la búsqueda.