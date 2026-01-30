Catamarca: finalmente inhumaron al bebé en Palo Labrado

Este viernes al mediodía, la Justicia entregó finalmente a su familia el cuerpo del bebé que nació sin vida en la Maternidad Provincial, luego de una cadena de errores que agravaron la angustia de la madre en pleno proceso de duelo.

Posteriormente, el pequeño fue inhumado en el cementerio de la localidad de Palo Labrado, en el departamento Paclín, cerrando un episodio que generó fuerte conmoción social.

El caso tomó estado público luego de que el 31 de diciembre la joven madre recibiera el féretro vacío de su hijo, quien había fallecido el 29 de diciembre. Tras la denuncia radicada por la progenitora, la Justicia ordenó la exhumación del ataúd, confirmándose que no contenía el cuerpo.

Ante esta situación, se dispuso la realización de pruebas genéticas para determinar si existía coincidencia entre el ADN de la mujer y el cuerpo de un recién nacido que permanecía en la morgue del centro asistencial, lo que finalmente fue confirmado.

Con la entrega del cuerpo y la sepultura concretada, la investigación judicial continuará para establecer las responsabilidades por lo ocurrido. El director de la institución sanitaria, Daniel Ovejero, señaló como posible responsable a la empresa fúnebre, mientras que la familia sostiene que las fallas recaen en la asistente social y la psicóloga que intervinieron en el proceso.

La causa continúa en trámite y se aguardan definiciones judiciales.