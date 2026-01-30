Intentó matar a su madre a puñaladas en San Martín de los Andes y fue detenido

Un hombre fue detenido en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, tras intentar asesinar a su madre durante un violento episodio ocurrido en la madrugada de este viernes en el barrio Gobernadores Neuquinos.

El hecho se registró alrededor de las 3:00, cuando el agresor pateó la puerta de la vivienda, que la mujer había trabado con una heladera por temor a nuevos ataques. El electrodoméstico terminó cayendo al suelo tras la irrupción violenta.

Dentro del domicilio se encontraban la víctima, su nieto y otras dos personas que la acompañaban debido a reiterados episodios previos de violencia. Según informó la agencia Noticias Argentinas, una vez dentro de la casa el hombre intentó estrangular a su madre, la golpeó y luego tomó un cuchillo, con el que le asestó varios puntazos, provocándole heridas de distinta gravedad.

Durante el ataque, uno de los hombres que estaba en la vivienda intervino para defender a la mujer y resultó golpeado en el rostro. En tanto, la otra persona presente logró escapar del lugar y pedir ayuda.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al domicilio y encontraron al agresor escondido en la cocina, donde fue detenido.

Situación judicial

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva por dos meses, al considerar que existe riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación y para resguardar la integridad de la víctima.

El hombre fue imputado por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, en calidad de autor del hecho.