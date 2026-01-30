Catamarca: identificaron al subcomisario que participó del asalto a mano armada

El fiscal de instrucción N° 5, Hugo Costilla, en turno de feria para los Distritos Oeste y Norte, ordenó el pase a detenido de un hombre sindicado como autor de un asalto ocurrido el martes al mediodía en el norte de la ciudad.

El sospechoso fue identificado como Simón Ibáñez, integrante de la fuerza policial, con jerarquía de subcomisario, y fue arrestado en la jornada de ayer en su lugar de trabajo, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria.

Desde el inicio de la causa, el fiscal contó con las actuaciones de oficio realizadas por la Comisaría Séptima, la denuncia del damnificado y diversos elementos de prueba reunidos en las últimas 48 horas. A partir de esas medidas iniciales, se logró la individualización del sospechoso, se ordenó su arresto y, de manera simultánea, se llevaron a cabo distintos procedimientos que incluyeron secuestros de interés para la causa.

En la mañana de hoy se realizó la rueda de reconocimiento, oportunidad en la que la víctima identificó al imputado como autor del hecho. En base a esta medida probatoria y a los restantes elementos incorporados a la pesquisa, el fiscal dispuso el pase a detenido del sospechoso, quien será indagado en la jornada de mañana.

El hecho investigado ocurrió el martes al mediodía en un local comercial que funciona como Rapipago, ubicado en la intersección de avenida Choya y Alpasumaj, en el norte de la ciudad. De acuerdo a la investigación, el sospechoso ingresó al comercio, amenazó al propietario con un arma de fuego, se apoderó de una suma aproximada de un millón de pesos y luego se dio a la fuga.