Catamarca: habían sustraído hasta una calesita y los detuvieron tras intentar escapar

Un procedimiento realizado en el sur de la Capital terminó con la aprehensión de un joven de apellido Casas, de 25 años, luego de que efectivos policiales detectaran su presencia junto a otras dos personas y, según se informó, intentara darse a la fuga al advertir la presencia de los uniformados.

El episodio tuvo lugar en la esquina de las calles San Marcos y Dr. Agustín Correa y Soria, donde intervinieron efectivos de la Comisaría Novena.

De acuerdo con la información proporcionada, Casas habría intentado escapar junto a otros dos sujetos. Mientras el joven fue finalmente aprehendido por los efectivos, las otras dos personas continuaron con la huida. El procedimiento permitió además recuperar una serie de elementos que, según lo informado, estas personas habían sustraído y que quedaron secuestrados a disposición de las actuaciones correspondientes.

Todo lo secuestrado

Entre los elementos recuperados se encontraba una particular variedad de objetos. La lista incluyó materiales de construcción, elementos sanitarios, componentes vinculados con instalaciones, equipamiento de sonido y hasta un juego infantil.

Los elementos quedaron en calidad de secuestro, a la espera de determinar su legítima propiedad y procedencia. El detalle de lo secuestrado comprende:

Una bolsa de cemento de 25 kilos.

Un inodoro.

Una consola de sonido.

Dos ventanas de aluminio.

Una reja.

Una calesita infantil.

Una varilla de hierro de 6 milímetros por 12 metros de largo.

La diversidad de los objetos encontrados forma parte de los elementos incorporados al procedimiento policial y deberá establecerse su legítima propiedad y procedencia.

Entre los objetos se destaca especialmente la presencia de una calesita infantil, junto con materiales de construcción como la bolsa de cemento y la extensa varilla de hierro. También fueron recuperados un inodoro, ventanas de aluminio, una reja y una consola de sonido.

Dos sospechosos huyeron

El procedimiento tuvo como resultado inmediato la aprehensión de Casas, mientras que dos sujetos que se encontraban junto a él continuaron con la huida.

La intervención se produjo luego de que el joven, al percatarse de la presencia policial, habría intentado escapar. Los efectivos de la Comisaría Novena lograron interceptarlo en el sector mencionado y procedieron a su aprehensión. La situación quedó así bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes, mientras los elementos encontrados fueron preservados como parte del procedimiento.

Además de la aprehensión, uno de los aspectos centrales del procedimiento fue el secuestro de los distintos elementos encontrados.

El aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía

Luego del procedimiento, el joven de apellido Casas fue trasladado y alojado en la seccional, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Desde ese organismo judicial se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse en relación con el hecho. De esta manera, el procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Novena derivó en la aprehensión de uno de los jóvenes que se encontraban en el lugar y en el secuestro de los elementos cuya procedencia deberá determinarse.