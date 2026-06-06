Catamarca: un hombre amenazó a su hermana y se resistió a la policía

A las 13:10 de la tarde de hoy, numerarios de la Comisaría Décima Tercera recibieron un llamado telefónico que alertaba sobre un incidente en la intersección de la avenida Choya y la calle Cabo María Rodríguez Castro. Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Juárez, de 30 años, quien había causado un desorden en el espacio público y posteriormente amenazado a su propia hermana, de 32 años.

Durante el procedimiento, Juárez habría intentado agredir físicamente a los uniformados, lo que incrementó la complejidad de la intervención y obligó a los efectivos a actuar con medidas de contención y seguridad para garantizar la integridad de todas las personas presentes.

Derivación jurisdiccional y procedimiento legal

Tras la aprehensión, el detenido fue puesto a disposición de personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, que corresponde por jurisdicción. Desde esta dependencia, se informó de lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, activando así el protocolo judicial previsto en estos casos.

Por su parte, a la hermana de Juárez, víctima de la amenaza, se le invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, asegurando que se pueda iniciar el procedimiento formal de investigación y sanción conforme a la legislación vigente.

Contexto y protocolos policiales

Este tipo de intervenciones refleja la importancia de la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ante incidentes de violencia familiar y desorden público. Los procedimientos realizados incluyen:

Recepción de alerta telefónica y despliegue rápido de numerarios.

y despliegue rápido de numerarios. Control de la situación para evitar agresiones tanto a terceros como a los uniformados.

para evitar agresiones tanto a terceros como a los uniformados. Aprehensión del implicado con posterior derivación a la dependencia policial correspondiente.

con posterior derivación a la dependencia policial correspondiente. Comunicación con la Fiscalía para garantizar la activación del proceso judicial.

para garantizar la activación del proceso judicial. Asistencia a la víctima, facilitando la radicación de la denuncia formal.

Estos pasos evidencian un protocolo estandarizado de intervención, diseñado para equilibrar la seguridad ciudadana con la protección de los derechos de las personas afectadas, minimizando riesgos y asegurando la documentación legal del incidente.

Implicancias y seguimiento del caso

El episodio protagonizado por Juárez no solo pone de manifiesto un caso de violencia familiar, sino también la resistencia activa a la autoridad, lo que agrega complejidad al manejo policial y a las investigaciones judiciales posteriores. La coordinación entre la Comisaría Décima Tercera, la Subcomisaría Quebrada de Moreira y la Fiscalía del Distrito Norte será clave para determinar las responsabilidades legales y garantizar que la víctima reciba protección y acompañamiento institucional.

Mientras tanto, la invitación a la radicación de la denuncia en la Unidad Judicial N° 8 asegura que el caso quede registrado formalmente, habilitando al sistema judicial para iniciar las medidas de prevención y sanción pertinentes. Este mecanismo refleja la importancia de la colaboración entre ciudadanos y autoridades, elemento central en la prevención de futuros incidentes y en la protección de la integridad física y emocional de los afectados.