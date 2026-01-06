Catamarca: un hombre sufrió graves heridas tras ser atacado por un perro

Un violento episodio conmocionó a los residentes y veraneantes de la Villa de El Rodeo el pasado domingo 4 de enero. Un hombre de 47 años fue atacado de manera sorpresiva por un perro dentro de su propiedad, sufriendo lesiones de gravedad que requirieron una urgente intervención médica y múltiples puntos de sutura.

El hecho ocurrió en el fondo de una vivienda donde la víctima se encontraba vacacionando. Según el relato del damnificado, el animal —un ejemplar mestizo— ingresó al predio y lo atacó "a traición y sin previo aviso", provocándole heridas profundas en las piernas, un brazo y la zona ocular.

Un llamado a la prevención

A través de sus redes sociales, el hombre agredido, quien posee experiencia en el trato con animales y realiza actividades de montaña, expresó su consternación no solo por las lesiones físicas, sino por el peligro latente para terceros. "Yo hoy pude tener la fuerza para defenderme, pero si esto le sucede a un niño o a un adulto mayor, quizá no tendrían la misma posibilidad", manifestó, haciendo referencia a que sus hijas de 2 y 4 años habían estado jugando en ese mismo sector poco antes del ataque.

Pese a la gravedad del incidente, la víctima evitó responsabilizar directamente al animal y apuntó a la falta de políticas de control y prevención. "Estas situaciones son consecuencia del abandono y la falta histórica de control. No es la intención confrontar con funcionarios, sino que este hecho sirva como llamado a la conciencia colectiva", señaló.

Actuaciones policiales

Tras la radicación de la denuncia penal, personal de la Comisaría de El Rodeo inició un operativo de búsqueda para dar con el can. Según el parte oficial de la fuerza, en la mañana de hoy los efectivos lograron localizar y capturar al animal en la calle Las Dalias S/N°.

Si bien en un principio se sospechaba que se trataba de un perro callejero, las investigaciones posteriores y los datos aportados por la víctima indicarían que el animal tiene un propietario identificado, quien se desempeñaría en una fuerza de seguridad provincial.

El animal permanece bajo resguardo de las autoridades mientras se sustancian las medidas legales correspondientes para determinar las responsabilidades del dueño en el marco de la legislación vigente sobre tenencia de animales y lesiones.