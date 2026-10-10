Catamarca: huyó al ver a la Policía, pero fue aprehendido tras una persecución

Hoy, a las 11:55, efectivos de la Comisaría Décima se hicieron presentes en la intersección de las avenidas Alem y Güemes, donde mantuvieron una entrevista con un hombre que manifestó haber sido alertado por vecinos de la zona acerca de un presunto ilícito cometido en su perjuicio.

De acuerdo con lo relatado por el damnificado, un sujeto habría cometido el hecho y posteriormente se habría retirado del lugar. Sin embargo, fue alcanzado en las inmediaciones, en circunstancias que dieron lugar a una nueva situación de tensión entre las personas involucradas.

Durante ese episodio, el presunto autor habría agredido físicamente al damnificado utilizando una piedra. Ante lo ocurrido, la persona afectada fue invitada a radicar la correspondiente denuncia penal en la Unidad Judicial N° 2, con el objetivo de formalizar su presentación ante la autoridad competente.

La intervención policial se desarrolló a partir de estos primeros testimonios y de las circunstancias descriptas en el lugar. La información proporcionada por el damnificado permitió a los uniformados tomar conocimiento de lo sucedido y avanzar con las actuaciones correspondientes.

La presencia policial y la huida del sospechoso

En medio de la situación, al advertir la presencia de los efectivos policiales, el presunto autor emprendió la huida a pie. Esta reacción motivó que el personal de la Comisaría Décima iniciara de inmediato una búsqueda por las inmediaciones para dar con el hombre señalado.

Los uniformados desplegaron el procedimiento que culminó en la esquina del pasaje Cristo Rey y calle Florida, donde lograron localizar y aprehender al presunto involucrado.

El operativo permitió concretar la aprehensión luego de la fuga a pie y avanzar con las medidas vinculadas a la investigación del hecho. Según la información suministrada, el hombre fue identificado por su apellido, Velazque, de 38 años.

La secuencia del procedimiento quedó marcada por tres momentos centrales: el contacto inicial con el damnificado en Alem y Güemes, la huida del sospechoso ante la presencia policial y, finalmente, su localización y aprehensión en la intersección del pasaje Cristo Rey y calle Florida.

El secuestro de una bolsa con una mochila negra

Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron una bolsa de plástico que contenía una mochila negra. Según se informó, el hombre aprehendido no supo acreditar la legítima propiedad ni la procedencia de esos elementos.

Ante la falta de acreditación de esos extremos, la bolsa y su contenido quedaron en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones realizadas por el personal policial.

El procedimiento incluyó, de esta manera, tanto la aprehensión del hombre señalado como la retención de los elementos cuya propiedad y procedencia no pudieron ser justificadas en ese momento. La información disponible no aporta otros detalles sobre el contenido de la mochila ni establece una vinculación definitiva entre esos objetos y el presunto ilícito denunciado.

El aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía

Una vez concretada la aprehensión, Velazque, de 38 años, fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

La intervención de esa fiscalía se enmarca en las actuaciones judiciales correspondientes al hecho informado, mientras que la invitación al damnificado para radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 2 forma parte de las medidas mencionadas en el reporte policial.