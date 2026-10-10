Finde largo en Catamarca: fuerte despliegue de seguridad vial y controles rigurosos

En el marco de las políticas públicas orientadas a ordenar el tránsito, detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros en la vía pública, la Dirección Provincial de Seguridad Vial —organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Orden Público— concretó un trabajo conjunto con el Municipio de Valle Viejo y la Policía de la Provincia. El despliegue especial de control vehicular y alcoholemia se estructuró como un dispositivo integral de fiscalización llevado a cabo el día viernes en horas de la tarde.

Para llevar adelante esta tarea, las autoridades focalizaron los esfuerzos en un punto neurálgico de la red vial local: la intersección de la avenida Circunvalación y la calle Obispo Segura. En este sector estratégico, personal de la Dirección Provincial de Seguridad Vial operó de manera coordinada junto al personal de la municipalidad mencionada y a los efectivos policiales de la zona norte, consolidando una presencia operativa firme destinada a salvaguardar la integridad de quienes transitan por la región.

Balance y Resultados de la Jornada de Control

El desarrollo de las actividades de fiscalización arrojó un panorama detallado sobre el comportamiento vehicular durante la jornada vespertina del viernes. Lejos de reducirse a una mera formalidad administrativa, el despliegue contempló una revisión exhaustiva que abarcó tanto a conductores de vehículos particulares como comerciales, midiendo el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

Los resultados oficiales del operativo registran los siguientes parámetros:

Vehículos fiscalizados: Se llevaron a cabo un total de 643 controles preventivos dirigidos a conductores de vehículos particulares y comerciales.

Retenciones vehiculares: Se procedió a la retención de 4 motocicletas debido al incumplimiento de las exigencias legales obligatorias para su legal circulación en la vía pública.

Alcoholemia positiva punitiva: Se detectó 1 caso positivo en el conductor de un automóvil, el cual arrojó una graduación alcohólica de 1,32 g/l, motivo por el cual se labraron de inmediato las actuaciones correspondientes.

Proyección y Continuidad de las Acciones Preventivas

Ante el escenario de fiscalización intensiva, las autoridades de la Dirección Provincial de Seguridad Vial informaron que estas acciones de control se profundizarán de manera estratégica en los diferentes accesos y rutas de la Provincia. Esta profundización de las tareas responde directamente a la necesidad de reforzar la presencia del personal operativo con motivo del incremento en el caudal vehicular proyectado para el presente fin de semana largo, anticipándose a los flujos masivos de desplazamiento turístico y cotidiano.

Recomendaciones Esenciales para una Conducción Responsable

Ante la alta circulación prevista en las rutas catamarqueñas, las autoridades reiteran la importancia fundamental de asumir una conducción responsable y cumplir de manera estricta con las medidas esenciales de seguridad vial. Cuidar la vida en las vías de circulación depende del compromiso de cada conductor, bajo la premisa de que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

Las pautas indispensables a seguir comprenden:

Revisión previa del vehículo: Inspeccionar de manera rigurosa el estado general del automóvil o motocicleta —lo que incluye el sistema de frenos, los neumáticos y el sistema de luces—, además de verificar la portación de toda la documentación obligatoria antes de salir a la ruta.

Cinturón de seguridad: Su uso es estrictamente obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, sin excepción alguna.

Equipamiento para motociclistas: Utilizar siempre el casco protector, asegurándose de que esté correctamente colocado y debidamente abrochado.

Protección de menores (S.R.I.): Los niños deben viajar indefectiblemente en el asiento trasero dentro de su Sistema de Retención Infantil (S.R.I.) homologado. Queda bajo ninguna circunstancia permitida su transportación en el regazo de los acompañantes en el asiento delantero.

No beber alcohol previo a la conducción: Recordar firmemente que el consumo de bebidas alcohólicas reduce los reflejos de manera drástica y multiplica los riesgos en la conducción.