Operativos de seguridad: secuestran más de un kilo de marihuana en Catamarca

En el marco de una política institucional orientada al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en todo el territorio provincial, las fuerzas de seguridad ejecutaron un megaoperativo de fiscalización, prevención y control interjurisdiccional. Esta estrategia de trabajo integral responde de manera estricta a las directivas y lineamientos de acción fijados conjuntamente por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad, cuyo objetivo prioritario radica en intensificar la presencia preventiva, optimizar los controles en puntos clave e incrementar los estándares de protección para toda la comunidad.

La exhaustiva labor operativa se desplegó de manera ininterrumpida durante el transcurso de la jornada de ayer y la madrugada de hoy. Para garantizar una cobertura geográfica completa, el dispositivo articuló el trabajo coordinado de múltiples unidades. Participaron de manera activa numerarios pertenecientes a las seccionales Primera y Décima de la Capital, así como efectivos de las dependencias de Fiambalá, Hualfín, Londres y El Alto. A este despliegue se sumaron las comisarías Departamentales de Tinogasta, Andalgalá, Belén, Recreo, Ancasti, Pomán y Chumbicha, logrando una presencia policial efectiva tanto en los centros urbanos de mayor densidad como en los corredores viales del interior.

El éxito operativo radicó en la cooperación multidisciplinaria. Las comisarías y seccionales contaron con el soporte técnico y logístico especializado de sus pares de la Dirección de Seguridad Vial, las unidades de alta tecnología como la División Drones, el personal adiestrado de la División Canes Antinarcóticos y la fuerza de choque de los diferentes Grupos Especiales. La sinergia entre estas divisiones permitió implementar dispositivos tácticos que abarcaron exhaustivos controles vehiculares, recorridos preventivos permanentes e identificación de personas en las distintas jurisdicciones provinciales.

Resultados cuantitativos y fiscalización en el tránsito provincial

Las acciones operativas arrojaron un balance de alto impacto en términos de fiscalización, logrando verificar la identidad de unas 7.550 personas e inspeccionar un total aproximado de 4.340 vehículos en los distintos puestos fijos y móviles. Durante los procedimientos, los efectivos procedieron al secuestro de una camioneta, un automóvil y cuarenta motocicletas de diversas marcas y cilindradas. Estas incautaciones se concretaron en virtud de que sus conductores infringieron lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia, motivo por el cual los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales y corralones municipales respectivos.

Asimismo, en el plano contravencional y judicial, los policías demoraron a dos (02) adolescentes y arrestaron a cinco (05) personas mayores de edad, labrándose de inmediato las actuaciones de rigor. En este contexto de patrullaje y control sobre las rutas del interior, personal policial de la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, concretó un procedimiento clave a la altura de la Ruta Nacional N° 60. En dicho punto, las autoridades hicieron lo propio al interceptar y secuestrar una camioneta Ford Ranger, un carro y cincuenta bolsas de carbón de unos 9 Kg. cada una, la cual era transportada de manera irregular sin la guía correspondiente que acreditase su origen y traslado.

Procedimiento en el puesto caminero Las Salinas e intervención de la Justicia Federal

Dentro del abanico de procedimientos, cobró especial relevancia una intervención focalizada en la lucha contra el narcotráfico desarrollada en el puesto caminero Las Salinas, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 60 y a la altura del Kilómetro N° 999, en la localidad de Casa de Piedra, departamento La Paz. En ese nodo de control, efectivos de la División Canes Antinarcóticos y del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo), ambos dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas, actuaron en forma conjunta con sus pares de la Dirección Seguridad Vial de la Institución.

Durante la inspección, las fuerzas de seguridad incautaron una sustancia de tipo herbácea que, al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, se logró establecer que se trataría de 1,049 Kg. de marihuana. En el mismo procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular y una motocicleta Honda GLH 150 cc. Al finalizar las actuaciones en el lugar, se procedió a la detención de una joven mujer de 26 años y de un hombre de 32 años de edad. Ante la gravedad del hecho, tomó intervención inmediata el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas procesales y legales a seguir respecto a los detenidos y los elementos decomisados.