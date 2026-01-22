Catamarca implementa la Oblea Digital para agilizar los controles policiales en verano

Con el objetivo de modernizar los controles vehiculares y agilizar la circulación en rutas y accesos durante la temporada de verano, el Gobierno de la provincia de Catamarca lanzó oficialmente la Oblea Digital - Operativo Sol y Montaña, una herramienta innovadora que permite a los conductores cargar y validar la documentación obligatoria de forma anticipada a través de MICA, el chatbot oficial de la provincia.

La iniciativa se enmarca en un contexto de alto movimiento turístico interno, característico de los meses estivales, cuando miles de personas se desplazan hacia distintos puntos del territorio provincial. Este incremento del tránsito vehicular suele derivar en un refuerzo de los controles policiales en rutas provinciales, nacionales y accesos a los principales destinos turísticos, lo que históricamente generó demoras producto de la verificación manual de la documentación exigida.

En ese escenario, la implementación de la Oblea Digital busca optimizar los tiempos de control, facilitar el trabajo del personal policial y brindar una mejor experiencia a los conductores. A través de este sistema, la documentación requerida se valida previamente y queda disponible en el teléfono celular del usuario, permitiendo que el procedimiento en los puestos de control sea más ágil y ordenado.

Desde el Gobierno provincial explicaron que, al arribar a un control policial, el conductor ya contará con su documentación cargada y verificada, lo que reduce significativamente los tiempos de espera y evita la necesidad de presentar papeles físicos. De este modo, se apunta a mejorar la fluidez del tránsito, especialmente en jornadas de alta circulación vehicular, sin descuidar los estándares de seguridad vial.

Para acceder a la Oblea Digital, los conductores deben iniciar una conversación con MICA, el asistente virtual oficial de la provincia, y cargar la documentación obligatoria: Documento Nacional de Identidad (DNI), licencia de conducir, cédula del vehículo, seguro vigente y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Una vez que la información es verificada por el sistema, la oblea digital se envía directamente al celular del usuario.

El trámite es simple, rápido y completamente gratuito, y puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet. Los interesados solo deben comunicarse con MICA a través del número 3834 41-9411, donde el chatbot guía paso a paso el proceso de carga y validación de datos.

La Oblea Digital - Operativo Sol y Montaña forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y modernización de los servicios públicos, orientada a incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la vida cotidiana de los ciudadanos y optimicen los recursos del Estado. En este caso, el foco está puesto en fortalecer los operativos de control sin generar congestiones ni inconvenientes para quienes circulan por las rutas provinciales.

Además de beneficiar a los conductores, la medida permite al personal policial contar con información validada de manera anticipada, lo que contribuye a mejorar la eficiencia de los controles y a reforzar las políticas de prevención y seguridad vial durante una de las épocas del año con mayor flujo vehicular.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que la implementación de la Oblea Digital responde a la necesidad de adaptar los controles a las nuevas dinámicas de movilidad, promoviendo el uso de herramientas digitales y reduciendo la burocracia en procedimientos que se repiten miles de veces a lo largo de la temporada.

Con esta iniciativa, Catamarca avanza en la incorporación de soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión pública, apostando a un sistema de controles más ágil, seguro y acorde a las demandas del turismo y de los residentes que transitan las rutas de la provincia durante el verano.