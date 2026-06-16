Catamarca: incautan un camión con pedido de robo

En el marco de tareas de control vehicular e identificación de personas, numerarios de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia llevaban adelante un operativo en el puesto caminero de Nueva Coneta, ubicado en el departamento Capayán, cuando se produjo la intervención que motivó el posterior procedimiento judicial.

Siendo aproximadamente las 22:30 de la noche de ayer, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo de carga para su correspondiente inspección. Se trataba de un camión Fiat Iveco 190-33 N Turbo, que era conducido por un joven mayor de edad. Como parte del protocolo habitual, se procedió a verificar tanto la documentación del rodado como sus condiciones de identificación.

Detección de irregularidades en la unidad controlada

Durante la inspección inicial del camión, los efectivos policiales advirtieron la presencia de irregularidades en el rodado, situación que motivó la profundización del procedimiento en el lugar del control.

Ante estas inconsistencias, se solicitó la presencia de personal especializado de la División Sustracción de Automotores, con el objetivo de realizar una verificación técnica y exhaustiva del vehículo.

Este paso resultó determinante para esclarecer la situación registral del camión, ya que permitió avanzar hacia un análisis más preciso de los elementos identificatorios del mismo.

Verificación técnica y confirmación de la adulteración registral

Una vez en el lugar, los numerarios de la División Sustracción de Automotores procedieron a realizar la verificación física numérica de los caracteres registrales del rodado.

El procedimiento técnico arrojó un resultado clave para la investigación:

Se constató que la cabina del vehículo no correspondía al modelo inicialmente identificado como Fiat Iveco 190-33 N Turbo.

no correspondía al modelo inicialmente identificado como Fiat Iveco 190-33 N Turbo. En realidad, la cabina correspondería a un camión Iveco 160E23T .

. Además, se determinó que el rodado contaría con un requerimiento judicial por robo, emitido por la Justicia de la Provincia de Entre Ríos.

Estas constataciones reforzaron la hipótesis de irregularidad registral y la posible vinculación del vehículo con un hecho delictivo previo, ya judicializado en otra jurisdicción provincial.

Intervención judicial y medidas adoptadas

Frente a los resultados obtenidos durante la inspección y verificación técnica, las autoridades actuantes procedieron a la incautación del vehículo.

El camión fue posteriormente trasladado a la Comisaría de Nueva Coneta, dependencia que corresponde por jurisdicción territorial, donde quedó a resguardo bajo las medidas de seguridad correspondientes.

Asimismo, se dejó constancia de la intervención y conocimiento de la situación por parte de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que tomó participación en el procedimiento conforme a las actuaciones de rigor.