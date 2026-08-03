Catamarca: incautan una camioneta buscada por la Justicia de Córdoba

En el marco de un operativo de inspección desarrollado hoy a las 08:30, numerarios de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta, llevaron adelante una serie de controles en talleres mecánicos de esa ciudad, ubicada en el Departamento homónimo.

El procedimiento tuvo como objetivo la inspección de los establecimientos, tarea que fue ejecutada de manera coordinada por ambas dependencias policiales. Durante el desarrollo de las verificaciones, el personal interviniente recorrió distintos talleres mecánicos con el fin de realizar los controles correspondientes sobre los vehículos presentes en esos lugares.

La intervención se desarrolló en el ámbito de la ciudad de Tinogasta, donde participaron de manera conjunta los efectivos especializados de la División Sustracción de Automotores y el personal de la Comisaría Departamental Tinogasta, consolidando un operativo enfocado en las inspecciones vehiculares.

El hallazgo de un vehículo con requerimiento judicial

Como resultado de las inspecciones efectuadas, en uno de los talleres mecánicos el personal policial detectó una camioneta Chevrolet S-10, de color blanco, cuya situación registral motivó la inmediata intervención de los efectivos.

Tras las verificaciones realizadas, se constató que el vehículo contaba con un requerimiento solicitado por la Unidad Judicial Sustracción Automotores de la provincia de Córdoba, circunstancia que derivó en la adopción de las medidas correspondientes por parte del personal actuante.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro de la camioneta, dando continuidad al procedimiento conforme a las actuaciones previstas para este tipo de casos.

Intervención judicial

Una vez concretado el secuestro del rodado, las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo al que se informó todo lo acontecido durante el procedimiento realizado en la ciudad de Tinogasta.

Desde esa dependencia judicial se impartieron las medidas a adoptar, dando continuidad a las actuaciones derivadas del operativo y del hallazgo del vehículo que presentaba el requerimiento vigente.

La intervención de la Fiscalía permitió encauzar el procedimiento conforme a las disposiciones judiciales correspondientes, luego de que el personal policial comunicara los resultados obtenidos durante la inspección.