Conmoción: iban a la fiesta de 15 de su hija y murieron por el viento Zonda

Un trágico episodio provocado por las intensas ráfagas del viento Zonda conmociona a toda la provincia de Mendoza. El sábado por la tarde, un matrimonio perdió la vida de forma instantánea luego de que un árbol de gran porte cayera directamente sobre el vehículo en el que se desplazaban por la Ruta Nacional 143, a la altura de Paso de las Carretas, en el departamento de San Carlos.

El hecho dejó un saldo profundamente doloroso y generó una fuerte conmoción por las circunstancias en las que ocurrió. Sin embargo, entre los destrozos también hubo un hecho que fue considerado un verdadero milagro: dos ocupantes que viajaban en la parte trasera del rodado lograron sobrevivir, según pudo confirmarse.

La violencia del impacto quedó reflejada en el estado del vehículo, cuya estructura sufrió daños devastadores en el sector delantero, mientras que la parte trasera conservó gran parte de su integridad, circunstancia que resultó determinante para la supervivencia de las pasajeras.

Quiénes eran las víctimas fatales

Las personas fallecidas fueron identificadas como Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Piedi, reconocidos vecinos de la localidad de Chacras de Coria.

Al momento del accidente, Fabio Germán Pompei conducía la camioneta, mientras que Fabiana Piedi ocupaba el asiento del acompañante.

De acuerdo con los peritajes del rescate, el árbol cayó directamente sobre la parte delantera del vehículo y provocó el colapso total del techo sobre las plazas delanteras. La fuerza del impacto deformó por completo la estructura del habitáculo, ocasionando la muerte de ambos prácticamente en el acto.

Las condiciones en las que quedó la camioneta evidenciaron la magnitud del siniestro y explican la gravedad de las consecuencias sufridas por quienes viajaban en los asientos delanteros.

Un viaje familiar que tenía como destino un reencuentro

Detrás del accidente existe una historia profundamente desgarradora que refleja cómo un viaje planificado con un motivo familiar terminó de la peor manera.

La familia había organizado el traslado con un objetivo muy especial: ir a buscar a su hija adolescente, quien se encontraba en San Rafael disputando una jornada deportiva de hockey junto a las divisiones del Club Banco Mendoza.

Aunque la joven tenía previsto regresar durante la noche junto a la delegación del club, sus padres decidieron viajar por sus propios medios para buscarla y así compartir el fin de semana en familia.

El encuentro también tenía otro motivo de enorme importancia para ellos. La intención era aprovechar esos días para ultimar los detalles de la fiesta de cumpleaños de 15 de la adolescente, celebración que estaba prevista para el fin de semana siguiente.

Sin embargo, ese proyecto familiar quedó abruptamente interrumpido cuando, alrededor de las 16:35, el intenso temporal de viento Zonda provocó la caída del árbol sobre la camioneta durante el trayecto de regreso.

En cuestión de segundos, el viaje pensado para reunirse con la hija y preparar una celebración familiar se transformó en una tragedia que terminó con la vida del matrimonio.

El milagro en los asientos traseros

A pesar de la extrema violencia del impacto, la parte posterior del vehículo logró conservar gran parte de su estructura, una circunstancia que permitió salvar la vida de las dos ocupantes que viajaban allí.

Las sobrevivientes fueron:

La hija adolescente del matrimonio.

Andrea Roxana Fariña, de 52 años, oriunda de Río Cuarto, Córdoba.

Ambas permanecieron atrapadas dentro del vehículo tras el impacto y debieron ser rescatadas por los bomberos mediante un complejo operativo.

Un rescate de alta complejidad

Las tareas de rescate demandaron un importante trabajo por parte de los equipos de emergencia.

Para poder liberar a las ocupantes fue necesario cortar la carrocería de la camioneta, debido a las deformaciones que sufrió la estructura tras la caída del árbol.

Una vez concluido el operativo, las dos mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital Antonio J. Scaravelli, donde recibieron atención médica inmediata.

El estado de salud de las sobrevivientes

De acuerdo con fuentes sanitarias, tanto la hija adolescente del matrimonio como Andrea Roxana Fariña presentan traumatismos de diversa consideración.

No obstante, ambas evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro, mientras permanecen acompañadas por profesionales encargados de brindarles contención y por sus seres queridos durante el proceso de recuperación.

Datos principales del hecho

Lugar del accidente:

Ruta Nacional 143.

Paso de las Carretas.

Departamento de San Carlos, Mendoza.

Víctimas fatales:

Fabio Germán Pompei (46 años).

Fabiana Piedi.

Sobrevivientes:

La hija adolescente del matrimonio.

Andrea Roxana Fariña (52 años), oriunda de Río Cuarto, Córdoba.

Destino del viaje:

Buscar a la hija adolescente que participaba de una jornada deportiva de hockey con las divisiones del Club Banco Mendoza en San Rafael .

en . Compartir el fin de semana en familia.

Ultimar los preparativos de la fiesta de cumpleaños de 15 prevista para el fin de semana siguiente.

Atención médica:

Rescate realizado por bomberos mediante el corte de la carrocería.

Traslado al Hospital Antonio J. Scaravelli .

. Ambas sobrevivientes presentan traumatismos de diversa consideración, evolucionan favorablemente y permanecen fuera de peligro.

La tragedia ocurrida sobre la Ruta Nacional 143 deja como saldo la pérdida irreparable de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, mientras una historia familiar atravesada por la expectativa de un reencuentro y los preparativos de una fiesta de 15 quedó abruptamente interrumpida por la caída de un árbol provocada por el intenso viento Zonda. Al mismo tiempo, la supervivencia de las dos mujeres que viajaban en la parte trasera representa el único alivio dentro de un episodio que conmociona por la violencia del impacto y por el profundo dolor que deja entre familiares, allegados y la comunidad.