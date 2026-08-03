La Justicia salió del tribunal para hablar con los adolescentes antes de que sea tarde

En tiempos en los que la responsabilidad penal juvenil vuelve al centro del debate, la prevención gana un lugar clave. Con esa premisa, el juez de Responsabilidad Penal Juvenil Fabricio Iván Gershani Quesada, encabezó una charla destinada a estudiantes de cuarto año del Colegio Privado Enrique Hood, donde abordó los derechos, las obligaciones y las consecuencias que pueden derivarse de determinadas conductas.

De la charla también participaron docentes y directivos, quienes compartieron un espacio de intercambio pensado para acercar la Justicia a los jóvenes con un mismo lenguaje.

La iniciativa adquiere especial importancia porque en septiembre comenzará a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la imputabilidad a partir de los 14 años. En ese escenario, el objetivo fue que los adolescentes comprendan que cada decisión tiene consecuencias y que conocer la ley también es una herramienta de prevención.

Durante la jornada, los alumnos plantearon inquietudes y participaron activamente del debate, lo que motivó a las autoridades del establecimiento a solicitar una nueva charla para los estudiantes de quinto y sexto año.

Más que una clase sobre normas, el encuentro dejó un mensaje que trasciende lo jurídico: formar adolescentes informados, conscientes de sus derechos y responsables de sus actos es una tarea compartida entre la escuela, la familia y la Justicia.