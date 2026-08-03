Dos detenidos en pocas horas por graves hechos de violencia familiar en Catamarca

Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, personal policial llevó adelante dos procedimientos independientes que culminaron con la aprehensión de dos hombres, ambos señalados por presuntos episodios de violencia ocurridos en el ámbito familiar. Las actuaciones se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y quedaron bajo la órbita de diferentes fiscalías, de acuerdo con la jurisdicción correspondiente.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos del Grupo Intervención Rápida (GIR-Sur) y de la Comisaría Sexta, tras requerimientos que motivaron la inmediata intervención policial.

Primer procedimiento: una denuncia por agresión física

El primero de los hechos tuvo lugar a las 22:50 de la noche de ayer, cuando, a solicitud del SAE-911, efectivos del Grupo Intervención Rápida (GIR-Sur) se dirigieron hasta la calle Luis Ahumada al 100.

En ese lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Tanquía, de 33 años, quien fue sindicado por su hermana, una joven de 29 años de edad, como el presunto autor de haberla agredido físicamente.

Tras la intervención, el sospechoso fue trasladado a la Seccional Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción para este tipo de actuaciones. Posteriormente, tomó conocimiento de lo ocurrido la Fiscalía del Distrito Sur, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales derivadas del procedimiento.

La intervención se produjo luego del requerimiento efectuado al sistema de emergencias, permitiendo que el personal policial actuara en el lugar para controlar la situación y concretar la aprehensión del presunto involucrado.

Segundo hecho: daños en una vivienda y agresión entre hermanos

En un procedimiento diferente, a la 01:00 de la madrugada de hoy, personal de la Comisaría Sexta intervino en la calle Santa Cruz al 1.600, donde realizó la aprehensión de un hombre de apellido Herrera, de 32 años.

De acuerdo con la información suministrada, momentos antes el sujeto habría causado daños en el domicilio de su propia madre, una mujer de 56 años de edad. Posteriormente, el episodio derivó en una agresión física con su hermano, situación que motivó la actuación policial.

Como resultado del procedimiento, Herrera quedó alojado en la dependencia policial, permaneciendo a disposición de la Fiscalía del Distrito Oeste, organismo que tomó intervención conforme a la jurisdicción correspondiente.

Canales de asistencia para víctimas

Al difundir estos procedimientos, las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de atención y asistencia permanentes.

En ese sentido, se informó que pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o al 911. Ambas vías permiten solicitar ayuda de manera inmediata y confidencial.

Las autoridades remarcaron que la llamada es anónima y que el servicio se encuentra disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de brindar asistencia a quienes atraviesen situaciones de violencia familiar o de género.