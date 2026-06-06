Catamarca: Un incidente de tránsito terminó a las trompadas en pleno centro de la Capital

La mañana de este sábado se vio alterada por un incidente vial que derivó en una pelea entre dos automovilistas en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Salta y Mota Botello, donde, según trascendió, una maniobra de tránsito habría provocado que uno de los conductores rozara la puerta del vehículo del otro.

Tras el supuesto daño ocasionado, ambos hombres comenzaron a intercambiar reclamos en la vía pública. Con el correr de los minutos, la discusión fue subiendo de tono hasta transformarse en un enfrentamiento físico.

Ante la mirada atónita de peatones, comerciantes y conductores que circulaban por la zona, los involucrados protagonizaron escenas de pugilato en plena calle, generando momentos de tensión y preocupación.

Las circunstancias exactas del incidente y las posibles actuaciones policiales posteriores no fueron informadas oficialmente. Sin embargo, el episodio volvió a poner de manifiesto los riesgos de las reacciones violentas en situaciones derivadas del tránsito cotidiano.