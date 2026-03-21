Catamarca: indagan a la pareja de Lorena Salas por homicidio calificado

La investigación por el crimen de Lorena Salas, la joven de 29 años asesinada en Capayán, avanza con nuevas medidas judiciales en un caso que generó fuerte conmoción social.

Este sábado a las 19:00 está prevista la indagatoria a César Javier Romero, pareja de la víctima, quien será acusado por el delito de homicidio calificado. El sospechoso permanece detenido desde el jueves, jornada en la que se produjo el hecho.

Según los resultados de la autopsia, Salas fue ultimada por un disparo de escopeta en el tórax y falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por un traumatismo torácico por herida de arma de fuego. El informe forense descartó tanto la hipótesis de suicidio como la de muerte accidental.

La joven, madre de tres hijos de 9, 6 y 2 años, murió mientras era trasladada en clave roja desde la localidad de Balde de la Punta, en el departamento Capayán, hacia el Hospital San Juan Bautista, en la Capital.

En el marco de la investigación, la madre de la víctima aseguró que su hija era víctima de reiterados hechos de violencia de género por parte de Romero y sostuvo que se trata de un femicidio.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa, con medidas orientadas a esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales.