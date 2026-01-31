Catamarca: Indagaron al subcomisario detenido por un asalto a mano armada

Durante la mañana de este sábado se llevó a cabo la indagatoria al subcomisario Simón Ibáñez, detenido en el marco de una investigación por un asalto a mano armada ocurrido en el norte de la ciudad Capital. El imputado fue asistido por un abogado particular de apellido Contreras, según informaron fuentes a LA UNIÓN.

La audiencia estuvo a cargo del fiscal de Instrucción N° 5, Hugo Costilla, quien se encuentra de turno durante la feria judicial para los Distritos Oeste y Norte. Con base en los elementos probatorios reunidos hasta el momento, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al sospechoso por el delito de "robo calificado por el uso de armas, agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad".

Asistido por su defensor, Ibáñez se abstuvo de declarar. Finalizada la indagatoria, el fiscal solicitó la planilla de antecedentes con el objetivo de evaluar las medidas procesales a seguir.

El subcomisario había sido arrestado el jueves en su lugar de trabajo, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria que se desarrolla por el hecho ocurrido el pasado martes.

Desde el inicio de la causa, la pesquisa se sustentó en actuaciones de oficio de la Comisaría Séptima, la denuncia del damnificado y distintos elementos incorporados en las últimas horas. Estas medidas permitieron la individualización del sospechoso, el dictado de la orden de arresto y la realización de procedimientos con secuestros considerados de interés para la causa.

En la jornada del viernes se llevó a cabo una rueda de reconocimiento, en la que la víctima identificó al imputado como el autor del hecho. A partir de esta diligencia y del resto del material probatorio, el fiscal dispuso su pase a detenido.

El hecho investigado ocurrió en un local comercial del rubro Rapipago, donde el autor, tras amenazar con un arma de fuego al propietario, sustrajo una suma de dinero y luego se dio a la fuga.