Perú aprobó la extradición de "Pequeño J", acusado del triple femicidio de Florencio Varela

El gobierno de Perú autorizó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como "Pequeño J", principal acusado del triple crimen ocurrido en Florencio Varela. El joven había sido detenido en septiembre del año pasado en Lima, luego de permanecer prófugo tras los asesinatos.

Con la resolución ya firmada, resta ahora coordinar con las autoridades argentinas la entrega y el traslado del detenido al país, según informaron medios peruanos.

Valverde Victoriano está imputado por los delitos de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género. La Justicia argentina lo señala como uno de los responsables de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.

Tras el triple crimen, el acusado se fugó del conurbano bonaerense y, más de diez días después, fue capturado en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, como resultado de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el imputado se negó a entregarse de manera voluntaria. A partir de esa decisión, se inició el trámite formal que este sábado quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia, Walter Martínez.

Según detalla el texto oficial publicado por El Peruano, antes de concretar la entrega, la Autoridad Central deberá verificar que el requerido no tenga procesos penales pendientes, condenas firmes o requisitorias vigentes en el país. En caso contrario, la extradición deberá ser considerada aplazada.

El próximo paso será definir la logística para su entrega a las autoridades argentinas y su posterior traslado al país, donde deberá afrontar el proceso judicial correspondiente.

El rol de "Pequeño J" en el triple femicidio

Valverde Victoriano fue señalado como el autor intelectual de la tortura y asesinato de Del Castillo, Verdi y Gutiérrez. En un primer momento, la investigación lo ubicó como líder de una organización narco transnacional con presencia en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense.

Sin embargo, con el avance de la causa, se estableció que por encima de él operaba "Señor J", identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien habría ordenado el triple crimen.

El acusado fue capturado cuando intentaba huir oculto en un camión de pescado sobre la Panamericana Sur, en Perú, tras ser localizado mediante el rastreo de su teléfono celular. El operativo fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional del Perú, la Policía Bonaerense e Interpol.

Durante su traslado, Valverde Victoriano negó los cargos en su contra y aseguró que se lo responsabiliza injustamente por los hechos.

Desde su detención, permaneció alojado en el Penal de Nuevo Imperial, en la localidad de Cañete, una de las cárceles más complejas del sistema penitenciario peruano. Según datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el establecimiento fue diseñado para albergar entre 768 y 1.021 internos, pero actualmente aloja a cerca de 2.000 personas.

El penal se encuentra dividido en módulos que separan a condenados de procesados. En este último sector permaneció "Pequeño J" hasta que el gobierno peruano resolvió autorizar su extradición.