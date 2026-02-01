Catamarca: Aprehendieron a un joven tras intentar agredir a una mujer

Un joven de 25 años fue aprehendido este sábado por la mañana luego de intentar agredir a una mujer en el Complejo Habitacional Valle Chico, en la zona sur de la Capital.

El procedimiento se concretó alrededor de las 08:20, cuando efectivos de la Comisaría Décima Primera acudieron a un requerimiento del SAE-911 y se dirigieron a un inmueble ubicado en la calle N° 20. En el lugar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 50 años, quien manifestó que momentos antes había sido agredida verbalmente por un hombre y que luego este intentó atacarla físicamente con un elemento contundente.

Ante la gravedad de la situación, el personal policial procedió a la aprehensión del presunto agresor, un joven de apellido Gavaise, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía en feria del Distrito Sur.

Asimismo, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 9, a fin de avanzar con las actuaciones judiciales de rigor.