Catamarca: Trasladaron al Servicio Penitenciario a un hombre imputado por abuso sexual

Un hombre de 44 años fue trasladado este sábado por la tarde al Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán, en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual.

El procedimiento se concretó alrededor de las 13:30 y estuvo a cargo de personal de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia, conforme a las directivas del Juzgado de Control de Garantías en feria, con intervención de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte.

Según se informó, el imputado se encontraba alojado en la Comisaría Décima Primera en calidad de detenido y está acusado por los supuestos delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la circunstancia de su realización y abuso sexual simple, en concurso real, en calidad de autor.

Tras cumplirse los trámites de rigor, el hombre quedó alojado en la Unidad de Varones del Servicio Penitenciario Provincial, bajo custodia del personal penitenciario.