Catamarca: Recuperaron un automóvil robado en la zona sur de la Capital

Efectivos de la Comisaría Segunda recuperaron un automóvil que había sido denunciado como robado, durante un procedimiento realizado en la avenida Güemes, entre calle Junín y pasaje Varela, en la zona sur de la ciudad Capital.

Se trata de un Peugeot 306 SW, de color gris, propiedad de un hombre de 36 años. Según se informó, el rodado había sido sustraído de avenida Güemes Oeste al 200, donde se encontraba estacionado.

Tras el hallazgo, los uniformados dieron intervención a personal de la Dirección General de Criminalística, que realizó las tareas de su especialidad en el lugar. Asimismo, tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, desde donde se dispuso el secuestro del vehículo.

En tanto, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente.