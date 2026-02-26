Catamarca: ingresó a un domicilio pero quedó detenido

Un operativo policial se desplegó en el sur de la Capital luego de que el SAE-911 solicitara la intervención de efectivos ante un hecho presuntamente delictivo en el sector del Loteo Parque Sur.

De acuerdo con la información oficial, numerarios de la Comisaría Novena se constituyeron en inmediaciones a la Manzana "X", donde se requería presencia policial. El procedimiento se enmarcó en una actuación preventiva y de respuesta inmediata ante la alerta recibida por el sistema de emergencias.

La rápida llegada de los uniformados permitió identificar y proceder a la aprehensión de un joven de apellido Urquiza (19), señalado como el presunto responsable de haber intentado cometer un ilícito en una vivienda de la zona.

El hecho y la intervención en el domicilio

Según lo informado, el joven aprehendido habría ingresado momentos antes a una vivienda ubicada en el sector, propiedad de una joven mujer de 25 años de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La actuación policial se desarrolló en las inmediaciones del domicilio señalado, en un contexto que demandó intervención inmediata tras el aviso al sistema de emergencias. La presencia de los efectivos permitió controlar la situación y asegurar la detención del sospechoso en el lugar.

Tras lo ocurrido, se invitó a la damnificada a formalizar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 9, paso fundamental para la continuidad del proceso judicial.

En tanto, el joven aprehendido fue trasladado y alojado en la Seccional Décima Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.